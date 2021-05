28.05.2021 h 23:52 commenti

Fugge dopo aver provocato un tamponamento in viale Leonardo Da Vinci, l’auto era rubata

La donna al volante del mezzo colpito, è stata portata in codice giallo all’ospedale dalla Croce d’oro che passava da lì al rientro da un altro servizio

Prima ha tamponato l’auto guidata da una donna lungo viale Leonardo Da Vinci, poi è scappato via a piedi verso via Primo maggio. È successo questa sera, 28 maggio, attorno alle 21.30 in direzione Firenze, all’altezza del concessionario Golf Birindelli. L’automobilista viaggiava su auto rubata ed è questo il motivo che lo ha portato a scappare via non appena ha colpito il mezzo che gli stava davanti immettendosi sulla Declassata da via Panziera. A soccorrere la cinquantenne tamponata è stata un’ambulanza della Croce d’oro che passava di lì al rientro da un altro servizio. La donna è stata portata al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto anche la polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno dato il via alla ricerca del fuggitivo, al momento, sembra, senza successo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus