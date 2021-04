12.04.2021 h 14:44 commenti

Fugge all'alt della polizia municipale ma finisce per capottarsi più volte nell'aiuola della rotatoria

E' terminata con uno spaventoso incidente la fuga di una trentenne tallonata dall'auto degli agenti. La giovane prima ricoverata in ospedale, poi denunciata per vari reati con il ritiro della patente

Ha causato un grave incidente stradale nel tentativo di sfuggire ad un controllo di una pattuglia della polizia municipale e alla fine, vista la dinamica dei fatti, può anche considerarsi miracolata. La protagonista è una giovane trentenne, italiana, che era alla guida dell'auto di famiglia, mentre i fatti risalgono ad una sera della settimana scorsa quando una pattuglia di agenti che percorreva il viale Nam Dinh all’altezza di via della Pace ha notato un'autovettura che viaggiava a velocità sostenuta e con fari spenti nonostante il buio. La pattuglia ha quindi segnalato all’auto di accostare, ma la trentenne che era al volante ha accelerato ed iniziato una fuga ad alta velocità che si è conclusa dopo circa 3 km con un impressionate incidente alla rotatoria tra via Leonardo Da Vinci e via dei Trebbi. L’auto ha infatti imboccato la rotatoria ad un velocità elevatissima ed è terminata fuori strada, capottando molte volte su sé stessa prima di fermarsi a circa 70 metri di distanza.

La persona che era guida, solo fortunosamente, ha riportato ferite lievi per l'incidente, anche se è stato necessario il ricovero in ospedale. E’ stata quindi denunciata dagli agenti per aver rifiutato l'accertamento alcolemico, per guida in stato di ebbrezza nonché per aver creato pericolo agli altri utenti della strada. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente.