07.01.2019

Fuga rocambolesca per scappare dalla polizia: era evaso dai domiciliari

Stanotte i poliziotti delle Volanti hanno bloccato e arrestato un pregiudicato che si era introdotto in un condominio dopo aver scavalcato la recinzione

Era in compagnia di due connazionali e alla vista dei poliziotti ha iniziato una fuga rocambolesca, conclusa solo dopo un lungo inseguimento da parte degli agenti. protagonista un cinese di 39 anni, pregiudicato, che stanotte 7 gennaio è stato arrestato dal personale delle Volanti.

Solo una volta inserito il nome dell'uomo nella banca dati interforze, è emerso cosa aveva spinto l'uomo alla fuga: il 39enne, infatti, si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non si sarebbe dovuto trovare in auto con i connazionali in via Respighi, dove è stato visto dai poliziotti. Durante la fuga, il pregiudicato ha prima scavalcato una recinzione condominiale, poi si è introdotto in un palazzo ed è salito fino al quinto piano e, anche una volta intrappolato, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi e sfuggire alla cattura. Ora dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.