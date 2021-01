12.01.2021 h 12:02 commenti

Fuga rocambolesca da Firenze a Prato: il fuggitivo bloccato in viale Montegrappa

Impegnate nell'inseguimento alcune Volanti della polizia e anche l'elicottero. Il conducente è stato portato in Questura

Si è concluso in viale Montegrappa un rocambolesco inseguimento iniziato a Firenze e che ha visto impegnate alcune Volanti della polizia, sia del capoluogo sia di Prato, e anche l'elicottero. Il fuggitivo ha percorso ad alta velocità l'autostrada e avrebbe anche danneggiato il casello di Prato est, varcandolo a tutta velocità. La fuga si è conclusa poco dopo le 11.30 all'altezza del concessionario Lenzi Nissan, quando le Volanti sono riusciti a bloccare l'uomo. E' successo stamani 12 gennaio e al momento non sono stati forniti ulteriori particolari, nemmeno sui motivi della fuga. Il conducente, secondo le prime informazioni un georgiano regolare in Italia, è stato portato in Questura a Prato dove è sotto interrogatorio.

(seguono aggiornamenti)