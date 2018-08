21.08.2018 h 12:38 commenti

Fuga nei campi per evitare il controllo della polizia, una denuncia

In due hanno cercato di evitare il controllo: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, l'altro è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Chiesanuova

Hanno visto la polizia e si sono dati alla fuga nei campi ma solo uno dei due è stato bloccato dagli agenti. E' un marocchino di 32 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 agosto, in via Montalese, all'altezza del cimitero di Chiesanuova. Gli agenti di una Volante hanno visto due uomini scappare e si sono messi all'inseguimento. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro è stato bloccato in via del Virginino, identificato e denunciato.



Edizioni locali collegate: Prato

