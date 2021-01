20.01.2021 h 13:01 commenti

Fuga di gas in via Marini, intervento dei vigili del fuoco: evacuati un ufficio e un'abitazione

E' successo intorno alle 10 di stamani. A provocare la fuoriuscita il guasto a un contatore che è stato subito riparato

Intervento dei vigili del fuoco in via Marini per una fuga di gas. L'allarme è scattato intorno alle 10 di oggi, mercoledì 20 gennaio. I soccorritori hanno effettivamente rilevato la presenza di gas e per precauzione hanno evacuato un ufficio e un'abitazione all'interno dei quali erano presenti alcune persone. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di risalire all'origine della perdita: il guasto ad un contatore che ha provocato la fuoriuscita dall'impianto collegato. Immediata la riparazione che ha messo in sicurezza impianto e contatore. Gli occupanti dell'ufficio e dell'abitazione sono stati fatti rientrare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per regolare la viabilità.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus