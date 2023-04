05.04.2023 h 20:15 commenti

Fuga dei medici dal pronto soccorso, Faggi: "Asl usi gli ordini di servizio se necessario"

La proposta del vicesindaco di Prato per far fronte al rischio "turni scoperti" è stata lanciata nel corso del programma di Toscana Tv, Telegram. Sul 118: "Tutti attorno a un tavolo con la Regione"

(e.b.)

"Pronti a chiedere all'Asl Toscana centro l'uso dell'ordine di servizio per coprire i turni in pronto soccorso se necessario". Lo ha affermato il vicesindaco di Prato e presidente della società della salute Area pratese, Simone Faggi, intervenendo questa sera, 5 aprile, alla trasmissione di Toscana Tv, Telegram, dedicata alle questioni socio sanitarie. Immancabili perchè prioritari i problemi del pronto soccorso perchè quello di Prato ha il numero record di accessi, secondo in Toscana solo a Careggi, ma una assoluta inadeguatezza della dotazione organica medica che, anzi, è tra le più basse rispetto agli altri pronto soccorso dell'Asl Toscana Centro. Come anticipato da Notizie di Prato un paio di settimane fa, il recente concorso dedicato proprio ai medici di emergenza urgenza, non ha portato alcun beneficio al Santo Stefano perchè nessuno dei sessanta vincitori ha scelto il pronto soccorso pratese come sede di lavoro. E come dargli torto dato che si tratta di lavorare il triplo, in condizoni complicate ma allo stesso prezzo? Le toppe trovate dall'Asl tra due contratti con liberi professionisti e sei internisti costretti a dedicare il 30% del loro orario di lavoro al pronto soccorso, non appaiono sufficienti anche perchè nel frattempo sono in uscita, prossima o già consumata, altri quattro medici. Con l'estate alle porte e un minimo di ferie da garantire a tutti. Situazione ben nota al vicesindaco Faggi che per garantire un servizio essenziale a un territorio di oltre 200mila abitanti, è pronto a chiedere soluzioni estreme come quella dell'ordine di servizio. Significa che il direttore generale dell'Asl può obbligare i propri medici a coprire i turni in pronto soccorso. "Il nostro pronto soccorso soffre la carenza di spazi, di accessi impropri anche a causa di una sanità territoriale non corrispondente alle necessità e la mancanza di personale. – ha spiegato Faggi – Occorre fare un'azione coordinata mettendo tutto quanto è necessario e possibile su questi tre elementi. Sul primo stiamo lavorando all'ampliamento degli spazi con i lavori per la nuova palazzina del Santo Stefano che partiranno a maggio; sul secondo c'è bisogno di creare un sistema di case della salute che possano consentire ai cittadini in parte di non rivolgersi al pronto soccorso per le questioni di lieve entità. Da questo punto di vista la struttura territoriale, in accordo con l'Asl, ha creato le condizioni ottimali per la realizzazione di un preciso disegno nel 2026. Tutto questo ha un senso se ho le professionalità e il personale. Non posso che vedere l'impegno dell'azienda per trovare delle soluzioni, in questo momento un po' acrobatiche, rispetto alle necessità e non posso che pensare che ci saranno ancora degli elementi di complessità per i prossimi mesi. Dobbiamo insistere, chiedere all'azienda di fare il possibile per non lasciare scoperto il nostro territorio apportando anche delle modalità quali l'ordine di servizio che temporaneamente possano consentire di coprire i turni di cui il nostro pronto soccorso ha necessità".Sui tagli alle postazioni mediche 118 che l'Asl ha attuato a Montemurlo e a Vaiano e ha congelato nelle colline medicee, senza sostituzione alla pari con un infermiere, Faggi chiede un confronto corale: "La discussione sulla riforma del 118 è nata male. - afferma Faggi - Oggettivamente è mancata una connessione tra il decisore regionale e il nostro territorio. Una riforma complessiva è auspicabile. La medicalizzata non è un totem da difendere in tutti i modi perchè ce lo dicono i dati e le associazioni sanitarie. Quello che però è necessario fare però è dare un segnale di ascolto e di attenzione rispetto alle preoccupazioni che i sindaci dei nostri territori esprimono. C'è la necessità che la parte politica e tecnica della Regione e dei Comuni si rimettano attorno a un tavolo, facciano le riflessioni che devono fare, verifichino che le modifiche attuate siano giuste perchè altrimenti pare una sottrazione di un servizio necessario ed è da questo punto di vista inaccettabile. Ci sarò, senza pregiudizi verso l'azienda e verso i Comuni".