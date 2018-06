07.06.2018 h 12:52 commenti

Fuga contromano per scappare dalla polizia: bloccato, ferisce uno degli agenti

Il movimentato episodio è avvenuto ieri sera a Galciana. Protagonista un pregiudicato che stava guidando, ubriaco e senza patente, uno scooter privo di assicurazione

Quando ha visto la pattuglia della polizia non ha esitato a imboccare contromano una strada pur di scappare. E anche quando è stato bloccato, ha continuato ad opporre resistenza, ferendo leggermente uno degli agenti delle Volanti.

E' successo verso le 23.20 di ieri sera, 6 giugno, a Galciana, tra via Foscolo e via sulla Vella. Protagonista un pratese di 30 anni, pregiudicato. L'uomo, che era anche visibilmente ubriaco, stava guidando lo scooter nonostante non avesse mai conseguito la patente. Non solo: il mezzo era anche privo di assicurazione. Alla fine è stato denunciato per una serie di reati: dalla guida in stato di ebbrezza al rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro, dalla resistenza alle lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto rimasto contuso, è stato medicato al pronto soccorso con tre giorni di prognosi. Lo scooter è stato sequestrato.