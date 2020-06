29.06.2020 h 14:19 commenti

Fuga ad alta velocità e contromano nelle strade di Grignano: 40enne bloccato dalla polizia

Il movimentato episodio è avvenuto stanotte quando l'uomo, al volante di una Renault Capture, ha ignorato l'alt degli agenti ed è scappato

Rocambolesco inseguimento, questa notte 29 giugno, nelle strade di Grignano, con la polizia che alla fine è riuscita a bloccare un 40enne italiano che, a bordo di una Renault Capture, ha seminato il panico, procedendo ad alta velocità anche in strade prese contromano.

E' successo intorno alle 3 quando una Volante ha incrociato in via Tobagi l'auto che procedeva sbandando vistosamente. All'alt degli agenti, il conducente ha reagito dando gas e iniziando una fuga spericolta ad alta velocità, tallonato dalle auto della polizia, intervenuta con più pattuglie. Alla fine due Volanti sono riuscite a bloccare il fuggitivo. Il 40enne è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul suo stato psicofisico, in particolare se avesse assunto alcol o stupefacenti. Naturalmente è stato anche sanzionato per tutte le violazioni commesse al Codice della strada.