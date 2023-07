12.07.2023 h 13:45 commenti

Fucile a canne mozze carico e pronto all'uso, 43enne arrestato dai carabinieri

In manette un uomo già noto ai terminali delle forze dell'ordine. L'arma è risultata rubata in un'abitazione a Quarrata. Trovate e sequestrate anche le munizioni

Un pregiudicato italiano di 43 anni è stato arrestato nella mattina di oggi, mercoledì 12 luglio, dai carabinieri di Iolo dopo essere stato trovato in possesso di un fucile a canne mozze caricato e pronto all'uso. L'arma, che dopo le verifiche è risultata oggetto di una denuncia per un furto messo a segno lo scorso anno in un'abitazione a Quarrata, è saltata fuori nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dal sostituto Laura Canovai nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge l'uomo, residente nella zona di Galcetello. I militari hanno sequestrato il fucile e una quantità di munizioni. In attesa del processo per direttissima, fissato per venerdì prossimo, il 43enne è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se il fucile sia mai stato utilizzato dopo la denuncia di furto e capire per quale motivo l'uomo lo tenesse a portata di mano carico e dunque pronto a esplodere colpi.



Edizioni locali collegate: Prato

