Fruga nei cassetti degli altri pazienti e tenta di forzare le macchinette per il caffè, ancora caos al Santo Stefano

Una donna, arrivata con l'ambulanza per un malore, ha creato scompiglio nel reparto di Medicina 3 dove è stata ricoverata. Prima si è messa a rovistare tra le cose degli altri pazienti impossessandosi di diversi oggetti, poi ha tentato di forzare i distributori automatici di bevande. Medici e infermieri hanno chiesto l'intervento della Securitas metronotte che si è poi rivolta ai carabinieri

Un'altra notte di caos al Santo Stefano, prima al pronto soccorso e poi nel reparto Medicina 3. Protagonista, questa volta, una donna marocchina arrivata con l'ambulanza dopo essere stata soccorsa in strada per un malore. La sua presenza ha creato scompiglio e alla fine ha costretto il personale della Securitas metronotte, allertato da medici e infermieri, a far intervenire i carabinieri. E' successo nella notte di mercoledì 4 aprile.La donna è stata visitata al pronto soccorso e poi ricoverata in reparto dove ha rovistato negli armadietti e nei cassetti degli altri pazienti impossessandosi di alcuni oggetti. Gli infermieri hanno chiamato i metronotte che in tutti i modi, insieme ai sanitari, hanno provato a calmare la donna in preda ad un fortissimo stato di agitazione. Quando la situazione sembrava tornata alla normalità, la paziente ha iniziato di nuovo a dare problemi: si è allontanata dal reparto e ha tentato di forzare alcuni distributori automatici di bevande. Inevitabile, a questo punto, l'intervento dei carabinieri che sono subito arrivati e hanno preso in consegna la donna che è stata denunciata.