Frontale per un sorpasso azzardato sul lungomare a Forte dei Marmi, muore una pratese di 76 anni

Il terribile incidente è avvenuto all'altezza dello stabilimento balneare Augustus. Ferito in maniera grave anche un ragazzo di 22 anni trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello

Una donna di 76 anni di Prato, Giovanna Giachetti, è morta stamani 9 luglio in seguito alle ferite riportate nello scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 9 sul lungomare di Forte dei Marmi, all'altezza dello stabilimento balneare Augustus. Ferito in modo grave un 22enne, portato poi in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso 3 all'ospedale Cisanello di Pisa. La 76enne è invece morta durante il trasporto in ospedale: è andata in arresto cardiaco e purtroppo a nulla sono servite le manovre rianimatorie rivelatesi. Oltre ai sanitari inviati dal 118, è intervenuta la polizia municipale di Lido di Camaiore.

La donna viaggiava a bordo di una 500 e proseguiva sulla direttrice Viareggio-Massa mentre una Ford in senso opposto, guidata da un 22enne di Pietrasanta, è andata fuori controllo: ha sorpassato un'auto poi è andata frontalmente contro la 500 che a sua volta è finita su due auto parcheggiate. Anche la Ford ha finito la sua corsa contro altre auto parcheggiate.

Il lungomare è rimasto bloccato per consentire anche la bonifica dell'asfalto.

