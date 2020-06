12.06.2020 h 14:09 commenti

Frode mascherine, ondata di reazioni. Il sindaco: "La città ha gli anticorpi contro l'illegalità"

Tanti commenti all'inchiesta della procura di Prato sulla produzione della mascherine 'Toscana' ordinate dalla Regione Toscana e dalla protezione civile. Cgil: "Modello produttivo che corre anche per le commesse pubbliche". Lega: "Regione e Pd valutino meglio i loro partner". Il presidente Rossi: "Valuteremo azioni legali"

“Sulla base dei risultati dell'indagine, la Regione valuterà se avviare un'azione legale”. Sono le parole del presidentesull'inchiesta che ha portato a galla la frode nella produzione delle mascherine destinate ai cittadini toscani, ordinate dall'ente attraverso una procedura condotta da Estar ( leggi ). “Intendo esprimere il mio plauso per l'indagine alla guardia di finanza così come per tutte le inchieste che puntano ad accertare irregolarità sui luoghi di lavoro – ancora il presidente della Regione Toscana – operazione portata avanti con il Dipartimento prevenzione della Asl che mi ha subito informato”.Parla di città con gli anticorpi il sindacoche ringrazia procura, guardia di finanza e Asl: “L'illegalità va sempre combattuta con forza – dice – e anche in questa vicenda Prato ha dimostrato di avere alta l'attenzione e i giusti anticorpi. Una vicenda vergognosa soprattutto perché è stato compiuto uno dei reati più odiosi, lo sfruttamento dei lavoratori, il tutto per una produzione in questo momento strategica pagata con soldi pubblici”.Forte la voce del sindacato: “L'illegalità economica – il commento di, segretario generale Filctem Cgil Prato – è sempre più pronta a intercettare le occasione per impadronirsi di tutta la ricchezza possibile, applicando un modello produttivo basato sullo sfruttamento del lavoro ormai tanto consolidato nella propria immunità tanto da arrivare a pensare addirittura di poter concorrere nelle commesse pubbliche”. Brezzo richiama tutti alla necessità di aiutare le imprese corrette a intercettare i fondi europei in arrivo per evitare che il sistema illegale prenda definitivamente il sopravvento.La Lega sottolinea la sua battaglia sulla legalità: “Deve essere chiaro a tutti – dicono il capogruppo in Consiglio comunalee il consigliere provinciale– che chiunque voglia lavorare a Prato e in Italia deve attenersi alle regole. Ci auguriamo che Regione e Pd facciano più attenzione a valutare i propri partner”.Per l'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Pratol'inchiesta è “l'ennesima conferma di come il distretto parallelo continui ad operare nell'illegalità”. “La cosa che scandalizza – il commento di Milone – è il fatto che si producevano mascherine per la Regione e per la protezione civile che avrebbero dovuto verificare dopo i sequestri che negli ultimi mesi ci sono stati in città. Forse la Regione si è fidata troppo dei controlli dei suoi ispettori nelle aziende cinesi e ha fatto presto a dire che l'illegalità era sconfitta mentre io continuavo a dire che era una mera illusione”.Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, esprime indignazione: “La Regione risulta al momento parte lesa nell'inchiesta. Io, politicamente, vedo che lesi sono i toscani, presi per il naso con proclami a vuoto e i cui soldi sono stati usati da Estar come minimo senza cautele. Accade qui per le mascherine esattamente come accaduto con i ventilatori polmonari mai arrivati e pagati 7 milioni”.Sulla vicenda interviene anche il commissario per l'emergenza, parte lesa come protezione civile. “Presenteremo una denuncia allo scopo di tutelare il nostro ufficio anche nelle ulteriori indagini in corso e avvieremo ogni azione legale utile”.