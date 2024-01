10.01.2024 h 10:13 commenti

Frode fiscale nel settore del pronto moda, fatture false per 60 milioni di euro. Ventuno indagati

Indagine della guardia di finanza su un sistema di evasione costruito attraverso imprese 'apri e chiudi', ditte inesistenti, società intestate a prestanome. Diversi i reati contestati. Nel mirino 13 imprese che facevano profitto utilizzando i documenti fiscali fittizi

Un enorme castello di fatture false, emesse a fronte di operazioni inesistenti per un ammontare di 60 milioni di euro con un ritorno di 10 milioni di Iva. E' quanto ha scoperto, e smontato, la guardia di finanza di Prato che ha denunciato 21 persone e segnalato 13 imprese, tutte del comparto 'pronto moda' cinese, che avrebbero utilizzato la falsa documentazione per realizzare il loro profitto. Un'indagine complessa che ha portato a galla un sistema di ditte 'cartiere', cioè operativamente inesistenti, e di imprenditori e prestanomi organizzati in una rete finalizzata alla frode fiscale. Una frode fiscale milionaria a vantaggio di società e ditte individuali con sede nel distretto pratese. L'indagine ha preso le mosse dall'analisi di diverse imprese finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva che viene realizzata attraverso ditte 'apri e chiudi', aziende intestate a prestanome e società prive di struttura aziendale e dunque impossibilitate a giustificare i volumi fatturati e il denaro inviato all'estero. Tredici, in particolare, le aziende finite nel mirino della finanza. Diversi i reati contestati agli indagati: falsa fatturazione, omessa o infedele dichiarazione dei redditi ai fini dell'Iva, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.



Edizioni locali collegate: Prato

