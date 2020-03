03.03.2020 h 11:12 commenti

Frode "carosello", la guardia di finanza sequestra beni per quasi 4 milioni di euro

Sviluppi nell'indagine che a novembre ha fatto scoprire un maxi giro di fatture false. Colpite due delle aziende coinvolte e gli amministratori di fatto

I finanzieri della guardia di finanza di Prato hanno effettuato sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, dei beni e delle disponibilità riconducibili a due delle società coinvolte nella frode 'carosello' scoperta a novembre.

Il provvedimento riguarda due ditte, una con sede a Prato ed una a Milano, e i rispettivi amministratori di fatto, per un importo equivalente al profitto dei reati accertati nei loro confronti, quantificato in circa 3,9 milioni di euro. le Fiamme gialle hanno eseguito un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Prato.

Nello scorso mese di novembre i finanzieri, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata 'Gagaro', hanno sgominato un'associazione a delinquere - operante a Prato, Livorno, Pistoia ed in altre località - dedita da circa sei anni a reiterate 'frodi carosello', sottoponendo a misura cautelare 17 responsabili. In particolare, questi ultimi avevano creato un imponente giro di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di materie plastiche, per un importo complessivo superiore ai 200 milioni di euro, con un'iva evasa di circa 40 milioni di euro ed omessi versamenti di imposta per oltre 20 milioni di euro, prosegue la Gdf.

Il sequestro ha riguardato i saldi attivi giacenti sui conti correnti bancari e tutte le disponibilità finanziarie riconducibili alle due aziende ed ai loro amministratori oltre che alcuni immobili, tra i quali spicca una villa signorile riconducibile all'amministratore della società pratese.