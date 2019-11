12.11.2019 h 08:16 commenti

Frode carosello, fatture fittizie per oltre 200 milioni. Diciassette arresti

Retata della guardia di finanza che dall'alba sta eseguendo le ordinanze di misura cautelare. L'inchiesta della procura di Prato ha portato a galla il sistema della cosiddetta 'frode carosello', ovvero la triangolazione di fatture false emesse allo scopo di aggirare il fisco

Maxioperazione della guardia di finanza di Prato che dall'alba di oggi, martedì 12 novembre, sta eseguendo un'ondata di arresti dopo aver scoperto una 'colossale frode carosello' che si sarebbe realizzata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di oltre 200 milioni di euro. Diciassette le ordinanze di misura cautelare autorizzate dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della procura di Prato. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti di una società di Prato operante nel settore del commercio di materie plastiche, in particolare polimeri - sotto forma di granuli - ricavati dal petrolio. Il presunto capo dell'organizzazione è un 43enne residente in provincia di Prato ed è stato portato in carcere. Per gli altri coinvolti nell'inchiesta sono stati applicati gli arresti domiciliari: 7 sono residenti nella provincia di Prato, 3 di Livorno, 3 di Pistoia, 2 di Milano ed uno di Alessandria.

I dettagli dell'attività investigativa saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per la tarda mattina dal procuratore Giuseppe Nicolosi.

