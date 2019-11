15.11.2019 h 14:19 commenti

Frode carosello, al via la tornata degli interrogatori di garanzia. Il principale indagato non risponde al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'imprenditore ritenuto il capo dell'associazione a delinquere e unico a finire in carcere. "Ci siamo presi del tempo per studiare le carte che sono tante", ha spiegato il suo difensore, Patrizio Fioravanti. Le indagini della finanza continuano

E' cominciata oggi, venerdì 15 novembre, la tornata degli interrogatori di garanzia delle diciassette persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della procura di Prato che ha portato a galla una 'colossale' frode carosello. Il primo a incontrare il giudice delle indagini preliminari è stato Mirko Bellucci, l'imprenditore vaianese di 43 anni ritenuto il capo dell'organizzazione che in sei anni avrebbe fatturato, a fronte di operazioni inesistenti, 200 milioni di euro. L'uomo, l'unico a finire in carcere (gli altri sono tutti stati messi agli arresti domiciliari), si è avvalso della facoltà di non rispondere. Bellucci, come ha precisato il suo avvocato Patrizio Fioravanti, ha scelto la via del silenzio “non per mancanza di volontà a fornire la sua versione dei fatti ma per prendersi il tempo necessario a esaminare la grande quantità di carte ricevute nelle ultime ore”. Lunedì, intanto, il legale presenterà al tribunale del Riesame la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere.

Un'indagine ponderosa quella della guardia di finanza che per due anni ha seguito il flusso di centinaia di fatture riuscendo a ricostruire una fitta rete di aziende con sede sia all'estero che in Italia che, facendo leva sulla normativa tributaria che non prevede l'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari – nel caso specifico materia plastica – sarebbe riuscita a compiere un'evasione milionaria. In particolare, a Bellucci e ai suoi sodali gli investigatori contestano un'evasione Iva di 40 milioni e un mancato versamento delle imposte di 20.

Oltre ai diciassette sottoposti alla misura cautelare, l'inchiesta conta altri 22 indagati tra i quali figurano diversi commercialisti e consulenti fiscali. Pare che qualcuno si sia già fatto avanti chiedendo alla procura di essere interrogato e non è escluso che arrivino già nei prossimi giorni nuovi elementi a sostegno della tesi dell'accusa che contesta a vario titolo l'associazione per delinquere, la dichiarazione fraudolenta e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'omesso versamento di Iva e l'indebita compensazione.

Guardia di finanza ancora al lavoro: è caccia ai beni riconducibili alle persone arrestate e alle società coinvolte dopo che il tribunale ha autorizzato il sequestro preventivo di quasi 26 milioni e mezzo che serviranno a soddisfare le eventuali pretese del fisco.

