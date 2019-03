15.03.2019 h 14:17 commenti

"Fridays for Future", a Prato una coreografia sul pianeta e una scritta vivente

Alla Dalla Chiesa gli alunni della primaria e della secondaria hanno interpretato la natura malata, mente i ragazzi del Dagomari hanno composto la scritta "Save the climate". Alla Meucci i bimbi del pedibus hanno percorso il tragitto casa scuola mostrando dei cartelli

Dalla scuola dell’infanzia alle superiori, anche gli studenti di Prato si mobilitano nel "Fridays for Future", lo sciopero indetto dai giovani per porre attenzione sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Gli studenti del Dagomari hanno disegnato una mega scritta composta da oltre cento persone per comporre la frase “Save the climate”. “L’ambiente e quello che ci circonda – ha spiegatostudente dell’ultimo anno – è fondamentale per il futuro per questo ho aderito a questa piccola manifestazione”. Al termine del breve flash mob è stata letta una breve dichiarazione di la sedicenne svedese Greta Thunberg che ogni venerdì manifesta davanti al parlamento per chiedere una maggiore attenzione al problema del surriscaldamento terreste.“Oltre alla sensibilizzazione di oggi – ha spiegato la vice preside- domani ragazzi e genitori saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione delle aule e del giardino. Le adesioni sono tante e non era scontato visto che il sabato non ci sono le lezioni”.Coreografia più movimentata, invece alla Dalla Chiesa dell’istituto comprensivo Pacetti dove gli alunni della primaria, vestiti di blu, e quelli della secondaria con magliette gialle, hanno interpretato la natura contaminata dall’inquinamento. Ogni classe ha poi declinato il tema in modo personale: fiori, soli, il ghiaccio che si scioglie e tutti cadano per terra, un minuto di silenzio o un grido liberatorio: salviamo il clima.“Non si tratta di un solo momento – spiegainsegnante di riferimento del progetto - ma di tutto un percorso che stiamo facendo con i ragazzi cercando di coinvolgere le famiglie anche con un questionario sugli stili di vita in modo da uniformare i comportamenti”.I bambini della scuola primaria Meucci hanno fatto la loro manifestazione per il clima e l'ambiente, con cartelli e slogan, durante il percorso casa-scuola del Pedibus. Striscioni sono stati appesi anche alle scuole Lippi.