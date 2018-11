20.11.2018 h 10:18 commenti

Freddo e vento in città, in Val di Bisenzio arriva la prima neve

Montepiano e Poggio di Petto si sono svegliate imbiancate. Spolverata di neve anche sulla Calvana. In città molte chiamate ai vigili del fuoco per tegole e cornicioni pericolanti

Vernio - Nevicata notturna nella zona di Montepiano e nelle frazioni limitrofe, La Storaia, La Badia e Risubbiani. La linea della neve si ferma a nord della Pusignara e non ha toccato quindi Luciana e Cavarzano. “Stamani abbiamo azionato i mezzi per liberare le strade dalle 6 alle 9 circa – spiega il sindaco Morganti – Al momento è tutto tranquillo, stasera decideremo se effettuare la salatura”. A Montepiano si va dai 5 ai 10 centimetri di neve al suolo, le temperature stanotte si sono mantenute fra -2 e +1 gradi centigradi. Vernio affronterà l’inverno appena cominciato con qualche sicurezza in più. Ci sono infatti pronti 152 mila euro per rinnovare il parco mezzi della protezione civile del Comune ormai obsoleto. Verranno acquistati un trattore, un fuoristrada, le parti aggiuntive per spalatura neve, salatura strade e taglio dell’erba, e una Panda per i servizi tecnici e la protezione civile.

Cantagallo – Il fronte nevoso ha toccato anche il Comune di Cantagallo. Questa mattina a Fossato c’erano 15 centimetri di neve, a Gavigno 5. Una spolverata ha imbiancato anche Rasora. A Fossato in azione gli spalaneve questa mattina per liberare la strada.

Vaiano – Niente precipitazioni nevose a Vaiano, ben al di sotto del fronte. Il Comune ha comunque pronto (e pubblicato sul sito) il piano neve 2018, che programma nel dettaglio le operazioni di sgombero della viabilità comunale, il trattamento con i prodotti antigelo e la rimozione dei rami e delle piante ad alto fusto cadute o in precario stato di stabilità. A disposizione del Comune ci sono autocarri e trattori con lame sgombraneve e strumento spargisale e personale addetto.

Questa mattina, 20 novembre, l'alta Val di Bisenzio si è svegliata immersa nel bianco. L'ondata di freddo che in questi giorni si è abbattuta anche sulla Toscana, si è accentuata questa notte e sull'Appennino sono scesi i primi fiocchi di neve della stagione. Le webcam del sito ValbisenzioMeteo ci mostra scenari imbiancati sia a Poggio di Petto-Cavarzano che a Montepiano.Una spolverata di neve sulla Calvana è visibile anche dalla città. Il vento di queste ultime ore ha provocato disagi soprattutto per tegole e cornicioni pericolanti. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non si segnalano conseguenze particolari.Vediamo nel dettaglio la situazione dei Comuni della Val di Bisenzio specificando che in serata, in base all’evolversi delle condizioni meteo, si deciderà se procedere con la salatura di alcuni tratti.