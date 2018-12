18.12.2018 h 10:13 commenti

Fratelli d'Italia, gli auguri di Natale con un'apericena che guarda alla campagna elettorale

Appuntamento giovedì 20 alle 19.30 al bar 'I barbagianni'. Il coordinatore provinciale Gianni Cenni farà gli onori di casa

Aperitivo di Natale a 'I Barbagianni' (via Roncioni 65), giovedì 20 dicembre, alle 19.30. L'appuntamento è organizzato da Fratelli d'Italia che, come ogni anno, riunisce il gruppo dirigente, gli eletti, gli iscritti e i simpatizzanti per lo scambio degli auguri natalizi. Gianni Cenni, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, farà gli onori di casa. Occasione per cominciare a guardare al futuro prossimo e agli impegni della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2019.



