04.03.2023 h 15:19 commenti

Fratelli d'Italia contro Giani: "Ex Creaf emblema del fallimento della sua politica sanitaria"

Una delegazione del partito di Giorgia Meloni davanti all'edificio che ha ospitato il Pegaso e che non sarà più ospedale di comunità: "La Regione ha speso 26 milioni di euro per quello che adesso è un capannone vuoto mentre ospedale e pronto soccorso sono in crisi"

“L’ex Creaf è l’emblema del fallimento della sinistra toscana nella gestione della spesa sanitaria". L'accusa arriva da Fratelli d'Italia, che questa mattina ha incontrato la stampa davanti all’ex Creaf, adesso Centro Pegaso, di Prato. Erano presenti l’onorevole Chiara la Porta, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, il capogruppo in Consiglio comunale a Prato Claudio Belgiorno, il consigliere comunale pratese Patrizia Ovattoni e il vicecoordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni Gianni Cenni.

"Questo edificio - ha detto Torselli - è costato oltre 26 milioni di euro alla Regione ed oggi è solo un capannone vuoto. Il problema è che non sappiamo ancora per quanto tempo rimarrà inutilizzato. Nell’autunno del 2021 l’ex ministro Speranza, il governatore Giani e l’assessore Bezzini dichiaravano che qui sarebbe sorto il primo ospedale di comunità della Regione. Parole al vento e promesse non mantenute. Fa rabbia aver perso i fondi del Pnrr che dovevano essere destinati alla trasformazione dell’ex Creaf in ospedale di comunità, ma fa ancora più rabbia vedere una struttura abbandonata così mentre l’ospedale di Prato versa in una situazione catastrofica e il Pronto soccorso non ha spazi e personale sufficiente".

“Giani e Bezzini sono solo buoni a reclamare più fondi al Governo - ha detto l’onorevole La Porta -. L’ex Creaf dimostra che anche se arrivassero milioni di euro in più in Toscana, la sinistra non sarebbe in grado di gestirli ed investirli laddove serve. Questo esecutivo è il primo dopo 10 anni ad aver aumentato la spesa sanitaria, rispetto a quanto era stato fatto dal Governo Draghi sono stati aggiunti altri 2 miliardi di euro per il Fondo Sanitario. La Commissione Controllo in Consiglio regionale farà luce su cosa sia successo tra Sviluppo Toscana e Asl”.

“Siamo di fronte ad un'altra vergogna, un'altra falsa promessa che il Pd ha fatto alla cittadinanza di Prato - ha spiegato Belgiorno -. Questo edificio è abbandonato da dicembre ed oggi non sappiamo che fine farà. Abbiamo visto che non è neanche controllato quindi è preda di vandali e, addirittura, di possibili occupazioni".

“La sanità pratese non è in grado di dare una risposta efficace ai cittadini - ha concluso Cenni - da quando Enrico Rossi fece la scelta sciagurata di chiudere e demolire il vecchio ospedale. Il Santo Stefano è troppo piccolo per le esigenze della città e della provincia e non si riesce a trovare una soluzione visto che la Regione è stata in grado di farsi sfuggire questa occasione".