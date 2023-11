09.11.2023 h 10:22 commenti

Frane e smottamenti lungo la sr 325, via ai lavori per il ripristino della strada

Gli interventi sono partiti oggi. Il presidente Calamai: “L’emergenza maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio richiede in questo momento interventi di massima urgenza". La Municipale smentisce la notizia, diffusa in tarda mattinata, della chiusura della regionale a partire dalle 16

Non solo acqua e fango. L'alluvione del 2 novembre ha causato anche delle frane e smottamenti lungo la sr 325. Da oggi, quindi, la Provincia sta intervenendo in più punti per l'immediato ripristino. Ecco l'elenco fornito dall'ente.nel comune di Vernio, località San Quirico, e alnel Comune di Vaiano hanno avuto luogo frane del versante di monte, divenute pericolose in quanto suscettibili a crolli di massa di terra, tali da compromettere la sicurezza dei cittadini alla guida.Dal momento che il distacco e la conseguente caduta di materiale detritico non consentono la circolazione dei mezzi in condizioni di piena sicurezza e che l’imminente arrivo del periodo invernale, con l’intensificarsi di piogge e di nevicate, potrebbe ulteriormente aggravare le condizioni dei versanti, compromettendo la stabilità dell’intero fronte, la Provincia di Prato ha così reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità.In estrema urgenza sarà predisposta l’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo, dei lavori in corso e per il pilotaggio del traffico, anche mediante l’attivazione di un senso unico alternato, già a partire dalla giornata di oggi, e temporanee chiusure parziali della circolazione durante le operazioni più pericolose, regolate da movieri a terra o da semaforo automatico.Allo scopo di mettere in sicurezza i versanti interessati dal dissesto la Provincia procede ad eseguire con estrema urgenza l’ispezione dei versanti con pulizia, disbosco e disgaggio dei massi considerati più pericolosi e con il consolidamento dei versanti con reti e chiodature in acciaio.nel Comune di Vernio enel Comune di Vaiano hanno avuto luogo due frane del versante di valle, con smottamenti del terreno lungo il ciglio della strada che rappresentano una situazione di potenziale pericolo per i cittadini alla guida.Dal momento che la strada in oggetto risulta quotidianamente soggetta a livelli di traffico intensi e che l’arrivo del periodo invernale potrebbe aggravare repentinamente le condizioni dei versanti, la Provincia di Prato ha reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.In estrema urgenza sarà predisposta l’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo, dei lavori in corso e per il pilotaggio del traffico, anche mediante l’attivazione di un senso unico alternato, già a partire dalla giornata di oggi, e temporanee chiusure parziali della circolazione durante le operazioni più pericolose, regolate da movieri a terra o da semaforo automatico.Allo scopo di mettere in sicurezza i versanti interessati dal dissesto e rimuovere lo stato di pericolo la Provincia procede ad eseguire con estrema urgenza:nel Comune di Vaiano la preparazione del versante a valle della strada provinciale con movimentazione e sagomatura del terreno per la realizzazione di strutture di sostegno ecocompatibili in terra rinforzata;nel Comune di Vernio la realizzazione di una berlinese di micropali con cordolo di testata e tiranti, l’installazione di una nuova barriera di sicurezza (guard-rail), il rifacimento del piano viabile nel tratto interessato dai lavori e l’installazione di una biorete antierosione sul versante oggetto di smottamento a valle.“L’emergenza maltempo che ha colpito duramente il nostro territorio richiede in questo momento interventi di massima urgenza – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – è necessario intervenire tempestivamente per salvaguardare i cittadini ed evitare evoluzioni negative che potrebbero arrecare ulteriore pericolo”.La Municipale della Val di Bisenzio comunica che non è prevista nessuna chiusura della regionale a partire dalle 16 di questo pomeriggio: "Sono notizie prive di fondamento, nessuna chiusura è prevista allo stato delle cose, ogni eventuale ulteriore informazione sarà veicolata attraverso i canali istituzionali"