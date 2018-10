11.10.2018 h 14:54 commenti

Francesco Puggelli sarà il nuovo presidente della Provincia

Il sindaco di Poggio a Caiano dal 31 ottobre subentrerà a Matteo Biffoni che ha ricoperto l'incarico dal momento della riforma

Francesco Puggelli sarà il nuovo presidente della Provincia di Prato. La notizia arriva nel giorno del 36esimo compleanno del sindaco di Poggio a Caiano e al termine di una riunione con i sindaci dell'area pratese che lo hanno indicato come successore di Matteo Biffoni, in vista delle elezioni provinciali del prossimo 31 ottobre.

Puggelli rispetta, infatti, i requisiti previsti dalla riforma Del Rio dell’aprile 2014: le nuove disposizioni prevedono che la carica sia assegnata ad uno dei sindaci del territorio provinciale, per quattro anni e a titolo gratuito, il cui mandato non sia in scadenza nei 12 mesi successivi all’elezione a sindaco.

“Quando i sindaci mi hanno chiesto di mettermi gratuitamente al servizio dei Comuni della Provincia - dichiara Francesco Puggelli – ho riflettuto a lungo per poi giungere a questa conclusione: sono stato eletto dai poggesi e non intendo sottrarre tempo e risorse a questo ruolo che copro con grande orgoglio e con dedizione, ma credo anche che il lavoro che stiamo svolgendo a Poggio - fatto di piccoli passi ma molto concreti - possa essere di spunto e d’aiuto anche per un territorio più ampio come quello provinciale. Diciamolo chiaramente: la riforma delle Province rimasta a metà è un pasticcio. Fare il sindaco, però, insegna ad essere pratico e a far diventare anche i pasticci delle opportunità”.

"La Provincia - prosegue Puggelli - oggi continua a gestire poche cose ma importanti per tutti i pratesi: strade e scuole superiori in primis. I progetti da portare avanti sono tanti e credo molto nell’unione delle forze e nella contaminazione reciproca che potrà portare a fare ancora meglio. Nel frattempo speriamo che a Roma si chiariscano le idee su quale dovrà essere il futuro degli enti locali. Voglio anche rassicurare i poggesi che con questo nuovo impegno non verrà meno il mio tempo e il mio impegno per Poggio: la mia porta e quella di tutti gli assessori della mia squadra continuerà ad essere sempre aperta. E per l’area pratese ci saranno tutti i sindaci in campo, che ringrazio per la fiducia e il sostegno”.