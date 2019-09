13.09.2019 h 08:57 commenti

Francesco Nannucci è il nuovo capo centro della Dia di Firenze

Il poliziotto ha guidato per 15 anni la Squadra Mobile di Prato fino al maggio 2018. Adesso torna in Toscana per dirigere la Direzione investigativa antimafia

Francesco Nannucci, per 15 anni alla guida della Squadra Mobile della questura di Prato, è il nuovo Capo centro della Dia (Direzione investigativa antimafia) di Firenze. Subentra a Nicola Franco, che ha guidato negli ultimi tre anni l'importante ufficio investigativo che ha competenza su tutta la regione Toscana. Nannucci è nato a Pisa, ha 55 anni, due figlie, e si è laureato in Giurisprudenza alll’Università di Firenze. Ha lasciato la Squadra Mobile di Prato nel maggio del 2018, quando è stato promosso Primo Dirigente e mandato a dirigere la Divisione Anticrimine della questura di Catanzaro. In carriera aveva guidato anche la Squadra Mobile di Reggio Emilia e la sezione Antidroga della questura di Genova.

Edizioni locali collegate: Prato

