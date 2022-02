18.02.2022 h 00:14 commenti

Francesca Storai lascia la Lega e il Consiglio comunale di Vernio

Le dimissioni dagli incarichi di partito e dal ruolo istituzionale sono legate a motivazioni personali. "Auguro a chi resta di mantenere l'entusiasmo e l'impegno di creare a Prato una sezione viva e vitale"

Francesca Storai lascia la politica. Si dimette da consigliere comunale di Vernio e da vicesegretaria della Lega di Prato, nomina di appena un mese fa. La decisione è legata a problemi personali: “Lascio il mio posto di consigliere capogruppo di opposizione a Vernio e gli incarichi di partito che mi erano stati affidati. Con l’occasione vorrei ringraziare i colleghi consiglieri e il sindaco Giovanni Morganti per il confronto sempre educato e costruttivo che abbiamo avuto in questi anni. Ringrazio Marco Curcio, attuale segretario della sezione di Prato della Lega per la fiducia e la stima che mi ha riservato. Fiducia e stima che ricambio e rimangono immutate. È grazie a lui, a cui riconosco un impegno ed una passione politica tutt’altro che comune, se in questi ultimi due anni ho mantenuto il mio impegno all’interno della Lega, partecipando al suo progetto per Prato e la cittadinanza. Ringrazio i tanti amici di partito con cui ho avuto il piacere ed il privilegio di militare ed è a loro che auguro di mantenere l’entusiasmo e l’impegno di creare a Prato una sezione viva e vitale, capace di rappresentare finalmente un punto di riferimento vero per i cittadini”.49 anni, dottoressa in scienze forestali, candidata sindaco della lista di centrodestra “SiAmo Vernio” nell’ultima tornata elettorale amministrativa, sconfitta da Giovanni Morganti del Pd, Storai era capogruppo di minoranza. Con le dimissioni di oggi, dovrebbe entrare al suo posto in consiglio comunale, Francesca Gambardella. Non è ancora chiaro invece, chi la sostituirà nel ruolo di vicesegretaria della Lega comunale di Prato (che comprende anche Val di Bisenzio e Montemurlo).