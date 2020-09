10.09.2020 h 21:10 commenti

Frana sulla sp2 in Val di Bisenzio: i massi invadono la sede stradale

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che porta da Luicciana a Mercatale di Vernio. Per fortuna nessuna auto è stata investita

Una frana si è staccata dalla parete che costeggia la sp2 tra Luicciana e Mercatale di Vernio. E' successo intorno alle 19.40 di oggi, 10 settembre, e per fortuna nessuna auto è rimasta coinvolta. Due in particolare i massi più grossi precipitati sull'asfalto: uno più vicino al ciglio della montagna, il secondo invece proprio nel mezzo della carreggiata. Il tratto interessato è quello che si snoda in prossimità del Carigiola.

"Stavo rientrando verso Mercatale - racconta una testimone - quando ho visto i fari di alcune auto ferme nella direzione opposta alla mia. Ho rallentato e ho poi visto la strada occupata dai massi e dai detriti".

E' stato dato subito l'allarme per far rimuovere il materiale franato dalla strada e mettere in sicurezza il versante della montagna.