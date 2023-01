09.01.2023 h 18:14 commenti

Frana sulla 325, le associazioni di categoria: "Urgente più che mai progettare e realizzare la variante"

Confartigianto e Cna chiedono che il tema di un'alternativa per il collegamento tra Prato e la Vallata diventi questione prioritaria nell'interesse dei cittadini e del sistema produttivo. Vignolini: "Serve una politica del territorio più coraggiosa". Bettazzi: "Assicurare transito delle merci e delle persone più rapido e sicuro"

Si fa la conta dei danni dopo il maltempo che per qualche ora si è abbattuto sull'area pratese a partire dalla tarda serata di ieri, domenica 8 gennaio. Una conta che non è solo economica e a finire nel mirino è la frana che per diverse ore ha messo ko la Sr 325 all'altezza de La Tignamica ( leggi ). Ad aprire una riflessione sono le categorie artigiane che puntano il dito contro la mancanza di alternative, per il settore produttivo, nel collegamento tra Prato e la Vallata. Ad essere chiamate in causa sono le compagini che governano il territorio: Confartigianato lo fa in modo molto chiaro e diretto, Cna usa toni meno marcati ma ribadisce una posizione datata e sostenuta assieme alle imprese locali. Ad ogni modo l'obiettivo è lo stesso per tutti: progettare e soprattutto realizzare una variante.“Questo evento – il commento del vicepresidente di, Moreno Vignolini – ci riporta ancora una volta davanti al drammatico interrogativo: se la frana fosse avvenuta in un luogo diverso e invece di poche ore, come in questo caso, la strada rimanesse bloccata per giorni, cosa accadrebbe? In primo luogo il pensiero va all'aspetto sociale, ma c'è anche quello economico”. Vignolini rivolge la sua prima preoccupazione a chi in caso di estrema necessità – una persona colta da infarto o una donna in procinto di partorire – si troverebbe in seria difficoltà se la strada fosse interrotta dal momento che a Vaiano non c'è un presidio di pronto intervento. “Ma un evento del genere avrebbe anche dei costi economici enormi, e non solo circoscritti alla Val di Bisenzio – spiega il vicepresidente di Confartigianato – dobbiamo infatti tenere presente che circa il 70 per cento della capacità produttiva del tessile pratese, in particolare lavorazioni come tintorie e filature cardate, si trova in Vallata e un blocco come quello delle scorse ore avrebbe forti ripercussioni sull'intera filiera del distretto. Se quindi apprezziamo che si siano fatti nel tempo incontri e ipotesi di realizzazioni di possibili varianti, quello che serve ora è una politica del territorio più coraggiosa e decisa, sebbene consapevole delle difficoltà nelle interlocuzioni con i livelli più alti”. Per l'associazione di categoria una variante si potrebbe realizzare in tempi “non biblici” ma a patto di una politica territoriale “determinata”. Confartigianato non fa sconti, proprio no: “Ancora una volta riceviamo un segnale sui rischi che possiamo correre ed è doveroso recepirli e trasformarli in scelte di politica industriale adeguate ai tempi e alle necessità delle imprese, e più in generale di un territorio e di una comunità. Comunità e imprenditori che quelle scelte sapranno valutare in occasione delle prossime e non lontane elezioni amministrative”.“La frana ha posto l'ennesimo problema alle imprese e ai lavoratori di Vaiano, Vernio e Cantagallo – il commento del presidente di, Claudio Bettazzi – le difficoltà dell'unica arteria che collega la Vallata a Prato sono tornare all'ordine del giorno, ed è bastato il cedimento di un piccolo muro per bloccare l'ingresso e l'uscita a Vaiano per alcune ore. Prendiamo atto della rapidità con cui è stata effettuata una prima messa in sicurezza ma la prospettiva resta la stessa: oggi più che mai sentiamo l'urgenza che sia dato il via alla progettazione della variante affinché il transito delle merci e delle persone possa scorrere più rapidamente e in sicurezza. Da qui – conclude Cna – passa la possibilità di sviluppo di un'area che già oggi vede una dinamicità importante provata anche dai dati demografici in costante crescita in tutti e tre i comuni del territorio”.