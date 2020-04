08.04.2020 h 09:37 commenti

Frana sp2, proseguono i lavori per la messa in sicurezza

I lavori, iniziati il 30 marzo, per un intervento complessivo da circa 350mila euro, interesseranno un tratto di 50 metri e avranno l’obiettivo di consolidare il versante di valle

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della frana sulla sp2, nel comune di Cantagallo. L’intervento è iniziato lunedi 30 marzo, dopo il recepimento di quanto disposto dal protocollo per il contenimento della diffusione da Covid-19 nei cantieri edili firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori di messa in sicurezza, per un intervento complessivo da circa 350mila euro, interesseranno un tratto di 50 metri e avranno l’obiettivo di consolidare il versante di valle. Nello specifico, oltre a stabilizzare la carreggiata, l’intervento prevede la sistemazione del manto stradale e la sostituzione del guard rail. La fine dei lavori è prevista in estate.

“Siamo riusciti far partire i lavori - spiega il presidente Francesco Puggelli - in tempi ragionevoli e in tutta sicurezza anche per gli operai, che, dopo gli adeguamenti necessari, stanno lavorando nel rispetto delle norme previste per i cantieri edili in merito al contenimento dell’epidemia. Nello specifico, si tratta di un grosso intervento che rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie delle strade provinciali dell’Ente e per il quale sono previsti, anche nell’anno in corso, investimenti per oltre un milione di euro di risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture. Ci tengo a inviare un messaggio ai cittadini: nonostante come amministratori siamo costantemente impegnati sull’emergenza da Coronavirus, non perdiamo comunque di vista i progetti della Provincia, quelli a breve ma anche quelli a lungo termine. Quando questo difficile periodo sarà finito, vogliamo essere pronti. E’ un segnale di fiducia anche verso tutte quelle ditte – conclude Puggelli - che sono impegnate con noi: la ripresa economica sarà lenta, non dobbiamo sommare a questo anche eventuali ritardi delle amministrazioni.”

Soddisfazione da parte del sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno: “In un momento così difficile per tutti questa è una buona notizia – afferma il sindaco - risolvere entro l’estate la problematica della sp2 è un positivo contributo per la ripresa del territorio dopo l’emergenza Covid”.