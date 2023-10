03.10.2023 h 16:38 commenti

Frana sullo Stregale, modifica della circolazione per l'arrivo della super trivella

Dalle 8 alle 20 di domani 4 ottobre chiuse le vie Tito Speri, della Rocca e di Cicignano per consentire il passaggio del mezzo necessario a terminare i lavori di messa in sicurezza

Ancora aperto il cantiere dei lavori di ripristino della frana in via di Cicignano nel tratto in prossimità del ponte sul torrente Stregale e Villa La Petraia. Per procedere con l'intervento di messa in sicurezza è necessaria una trivella cingolata, uno speciale camion, molto ingombrante, pesante e dunque lento. Da domani, mercoledì 4 ottobre, dovrà spostarsi dalla località Il Mulino, dov'è già arrivata, e raggiungere la via di Cicignano in prossimità del torrente Stregale. L'operazione di spostamento del mezzo in collina richiederà la chiusura indicativamente dalle ore 8 alle 20, del percorso piazza Oberdan al Mulino, via Tito Speri, via Jole Badioli (qui la trivella procederà in controsenso di marcia), via della Rocca, via di Cicignano e quindi fino al ponte sullo Stregale. Sul posto saranno presenti pattuglie della polizia municipale che regoleranno la circolazione. Non appena il mezzo pesante sarà passato le strade saranno via, via riaperte al normale traffico..Contestualmente, da domani, , entra in vigore anche l'ordinanza che chiude per circa quattro mesi, via di Cicignano nel tratto dal ponte sullo Stregale a Villa La Petraia, per consentire alla trivella di effettuare i lavori di messa in sicurezza della frana. Durante il periodo di chiusura del tratto di strada per raggiungere Cicignano si dovrà usare il percorso alternativo da via di Palazzina.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

