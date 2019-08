03.08.2019 h 13:58 commenti

Fragole e ulivi annaffiati con le acque di riuso degli impianti industriali, ok la sperimentazione di Gida

Il test è durato tre anni nell'ambito di un progetto europeo e ha dato buoni risultati. Al via la seconda fase con la creazione di coltivazioni intensive nei terreni dell'impianto di Baciacavallo

a.a.

Dagli impianti di depurazione di Baciacavallo e Calice ma anche da quelli del Macrolotto 1 e 2, acqua per l’irrigazione di orti e frutteti. Si è conclusa con buoni risultati la sperimentazione di Gida per valutare l’impatto di utilizzo delle acque in uscita dagli impianti destinate all’agricoltura: a giugno si sono raccolte le fragole e a dicembre le olive che non hanno niente da invidiare a quelle irrigate con acqua dell’acquedotto civile, né per sapore né per colore e dimensione.Il progetto europeo “Irrigatio Project”, realizzato in collaborazione con l’Università di Firenze e il coinvolgimento di Paesi emergenti come Giordania e Marocco, ha anche dimostrato che, l’acqua “riciclata” permette di dimezzare di un terzo i costi, favorendo anche la Circle economy.“Le fragole sono piante molto delicate con frutti che crescono vicino alla terra - spiegaresponsabile della qualità in Gida – gli ulivi sono alberi più resistenti e con rami rivolti verso l’alto. Entrambi sono sopravvissuti e hanno prodotti frutti commestibili, quindi, ipotizziamo che accadrà lo stesso anche con altre specie. Una sperimentazione importante che ha un duplice effetto: esportare verso i paesi in cui c’è penuria di acqua le nostre tecnologie finalizzate al riuso in agricoltura, dall’altra utilizzare le acque anche a Prato per irrigare gli orti urbani”.L’Unione Europea impone parametri molto restrittivi per l’uso di acque di riciclo, volute prevalentemente dai Paesi nordici dove non ci sono problemi di approvvigionamento, che però sono in fase di modifica e quindi potrebbero aprire nuove frontiere. “Analizzando i dati – continua Fibbi – a è emerso anche che le acque hanno una buona concentrazione di azoto capace di sostituire in parte l’uso di fertilizzanti. Per portare l’acqua a destinazione basta l’allacciamento agli oltre 70 km del nostro sistema".E proprio le caratteristiche chimiche delle acque creano un circolo a Km zero dove anche l’impatto ambientale diminuisce. Intanto l'acqua si potrebbe usare per irrigare parchi e siepi pubbliche, abbattendo così costi e limitando lo spreco di quella potabile.“Analizzando i frutti - spiegaresponsabile ricerca in Gida – abbiamo avuto buoni risultati, tanto che stiamo pensando anche di realizzare una piccola quantità di olio. Ora il prossimo passo è un nuovo progetto di agricoltura intensiva, probabilmente anche con ortaggi a foglia larga, in collaborazione con la regione Toscana e nell’ ambito del progetto Life, che prevede l’utilizzo di terreni all’interno dell’impianto di Baciacavallo utilizzando anche delle serre. L’obiettivo è studiare meglio, anche dal punto di vista economico, gli impatti di questa sperimentazione che in linea di massima porta a una riduzione dei costi di 1/3”.Il progetto, è stato finanziato dall'Ue con 1 milione di euro complessivi, di cui 100 mila destinati a Prato.