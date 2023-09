22.09.2023 h 10:24 commenti

Fra i sedici migliori pugili dilettanti italiani c'è anche un pratese

Francesco Dolente dell'Accademia Prato parteciperà al campionato nazionale under 22 in programma a Mondovi dal 27 al 29 settembre

C'è anche un pratese, Francesco Dolente, fra i sedici migliori pugili italiani nella categoria 75 Kg. L'atleta dell'Accademia Prato parteciperà infatti ai campionati italiani maschili e femminili under 22 che si terranno dal 27 al 29 settembre a Roccaforte di Mondovì.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto – spiegano gli allenatori– ora stiamo lavorando per raggiungere un buon risultato in questa competizione”. Il mondo della boxe a Prato è in constante crescita: all'Accademia sono un centinaio gli iscritti, molte anche le donne che decidono di indossare i guantoni., mentre i dilettanti tesserati sono una decina.

