29.12.2021 h 13:58 commenti

Foto e video pedopornografici in casa, arrestato cinquantaquattrenne di Prato

La polizia postale è arrivata a lui su segnalazione del sistema Europol. La perquisizione ha confermato i sospetti. Le raccomandazioni per i genitori

Un uomo di 54 anni di Prato è stato arrestato dalla Polizia postale e delle comunicazioni per detenzione di una ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati foto e video su giovani di età compresa tra i 4 e i 14 anni con contenuti pornografici. Materiale che veniva custodito e nascosto. Le indagini sono partite grazie al sistema Europol che ha segnalato la presenza di contenuti illeciti su un account cloud criptato. Gli approfondimenti hanno permesso di arrivare al 54enne pratese e l'esito della perquisizione, disposta dalla procura di Firenze in quanto reati di competenza distrettuale, ha confermato il quadro indiziario. Ora l'uomo è rinchiuso nel carcere di Prato.

La polizia postale raccomanda ai genitori di non lasciare i propri figli da soli quando navigano in rete. "La navigazione sicura e consapevole - si legge in un comunicato diffuso dalla questura di Prato - passa sempre attraverso una gradualità nell'uso personale della stessa: un bambino che non è in grado di capire i rischi del web non deve essere mai lasciato solo e soprattutto deve trascorrere un tempo moderato di navigazione che sia consono e proporzionato alla sua età".

La polizia postale segnala un aumento dei crimini informatici legati anche alla pedopornografia in questo periodo di emergenza epidemiologica.