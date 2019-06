29.06.2019 h 16:31 commenti

Fossato candidato a diventare l'unico borgo medievale pratese

L'amministrazione di Cantagallo parteciperà ad un bando regionale per riqualificare la frazione che è stata anche un possedimento di Matilde di Canossa. I primi lavori previsti sono il rifacimento delle piazze mantenendo inalterata la struttura antica

a.a.

Fossato, frazione del Comune di Cantagallo, candidato a diventare l’unico borgo medievale della provincia di Prato grazie ad un progetto che verrà presentato all’interno del bando regionale di Rigenerazione urbana.“L’idea – spiega Guglielmo Bongiorno sindaco di Cantagallo – è di lanciare questa piccola paese, che durante l’estate si ripopola, come luogo turistico. Ogni anno organizziamo una festa medioevale, il 3 agosto, in onore di Matilde di Canossa, questo era un suo possedimento. Da qui vogliamo creare eventi che richiamassero turisti tutto l’anno, ma per farlo bisogna iniziare a risistemare le strutture e i servizi”. La rivalutazione dell’antico borgo prevede la pavimentazione delle piazze e l’allacciamento alla rete fognaria mantenendo inalterata la struttura medioevale che alterna case e orti . “Durante la festa d’agosto – continua Bongiorno – il paese torna ad essere immerso nell’ atmosfera medioevale: tutti indossano abiti dell’epoca, le case sono aperte e il menù della cena si ispira a quello degustato da Matilde di Canossa. Una festa che attira tantissime persone in un borgo particolarmente fresco durante l’estate. Unendo vari aspetti, tra cui quello della tradizione, vorremmo rendere Fossato una meta turistica”.ll progetto, per il valore di 300 mila euro, sarà presentato nei prossimi giorni, ma se non dovesse vincere il sindaco non si scoraggia: “Abbiamo altre possibilità, non ci arrendiamo. Comunque spero che possa rientrare nella graduatoria”.