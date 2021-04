08.04.2021 h 18:30 commenti

Forzò posto di blocco con 26 chili di cocaina nel bagagliaio, condannato a 5 anni di reclusione

L'uomo, incensurato, ha patteggiato davanti al giudice delle udienze preliminari. Il fatto risale a maggio dello scorso anno. Le manette scattarono alla fine di un inseguimento durante il quale un agente esploso anche un colpo di pistola

Fuggì a tutta velocità percorrendo le strade trafficate del pomeriggio, cercando in tutti i modi di seminare una pattuglia di poliziotti in moto che gli aveva intimato l'alt. Una corsa cominciata in via Roncioni e finita nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga in via Fiorentina, dopo un colpo di pistola sparato dagli agenti all'altezza delle ruote. L'uomo, un albanese di 32 anni, incensurato, fu bloccato nell'ultimo, disperato tentativo di allontanarsi a piedi: nel bagagliaio della sua auto i poliziotti trovarono 26 chili di cocaina, valore di mercato 3 milioni di euro. Oggi, giovedì 8 aprile, a distanza di 11 mesi esatti dall'arresto, l'uomo, difeso dagli avvocati Tiziano Veltri e Manuele Ciappi, è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato e ha patteggiato 5 anni di reclusione.

Fu la scena di un film l'inseguimento tra le vie della città: il trentaduenne, mettendo a rischio la vita di altri automobilisti e dei passanti, cercò più volte di mandare fuori strada gli agenti in moto che, per difendersi, esplosero un colpo di pistola mirando alle ruote della macchina e colpendone una. Il conducente, arrivato in via Fiorentina, imboccò l'ingresso del parcheggio del supermercato e da qui cercò di allontanarsi a piedi imbattendosi però nelle volanti che erano state mobilitate nel frattempo. Oltre all'ingente quantitativo di droga, furono sequestrati anche 140mila euro in contanti, oggi confiscati insieme all'automobile, e 6 telefonini usati per comunicare con i fornitori e con i destinatari della cocaina.



