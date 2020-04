11.04.2020 h 14:27 commenti

Forze dell'ordine mobilitate per i controlli a Pasqua e Pasquetta ma non ci sarà il drone

Da oggi a lunedì in campo una media di 60 pattuglie al giorno suddivise sui vari turni. La burocrazia impedisce alla polizia municipale di utilizzare l'occhio dal cielo per monitorare la situazione

I controlli durante le festività pasquali sul rispetto del divieto di uscire di casa contro la diffusione del Coronavirus, dovranno fare a meno del prezioso aiuto del drone. La prefettura di Prato non ha ancora concesso l'autorizzazione alla polizia municipale di Prato che è proprietaria di questo strumento tecnologico, finanziato da un bando del ministero dell'Interno. Purtroppo anche in questa circostanza la burocrazia ci ha messo lo zampino. A cose normali, infatti, è l'Enac che autorizza l'uso dei droni, ma visto il contesto emergenziale e l'uso per motivi di ordine pubblico, il ministero dell'Interno ha avocato a sé il potere autorizzativo.

Dunque, è passato tutto in mano alla prefettura che ha chiesto al Comune di indicare puntualmente motivi e zone per l'utilizzo. La Municipale ha consegnato tutto l'incartamento, ma l'autorizzazione non è arrivata comunque perché la prefettura ha poi specificato che la decisione deve passare dal Comitato provinciale per la sicurezza pubblica. Difficile dire quando si riunirà e il cambio alla guida della Prefettura che avverrà proprio nei prossimi giorni, non faciliterà le cose. E' possibile che l'autorizzazione arrivi fuori tempo massimo rispetto a questo utilizzo. "Peccato perché la visione dall'alto ci avrebbe aiutato a localizzare gli eventuali assembramenti e a intervenire puntualmente prima che le persone si disperdano. - afferma l'assessore alla sicurezza Flora Leoni - Penso al parco di Galceti, alle piste ciclabili e al parco delle Cascine dove le persone riescono a entrare nonostante i divieti le chiusure. Tra le zone per cui avevamo chiesto l'autorizzazione c'era anche il centro storico. Noi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto e i nostri agenti sono perfettamente formati. Aspettiamo che arrivi il permesso però sono convinta che in questi giorni di festa molto a rischio per le uscite non autorizzate, il drone avrebbe fatto molto comodo".

Tecnologia a parte, il dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine per questo lungo fine settimana pasquale è poderoso. Da oggi fino a Pasquetta compresa 180 pattuglie perlustreranno tutto il territorio provinciale, notte e giorno, con un'attenzione particolare per la città ma senza dimenticare gli altri comuni.

In particolare il comando provinciale dei carabinieri di Prato mette in campo 60 pattuglie tra personale in borghese e in divisa. Quest'ultimo sarà impiegato soprattutto lungo le principali direttrici e nei punti di uscita dalla provincia mentre i primi sorveglieranno parchi, giardini e piste ciclabili dove maggiore è il rischio di assembramento e di uscite non autorizzate.

Venti al giorno le volanti della questura a cui deve aggiungersi il lavoro meno visibile ma prezioso della polizia amministrativa e della squadra mobile.

Anche la Guardia di finanza ha raddoppiato la propria presenza per garantire il pieno rispetto delle regole in questa difficile Pasqua: 30 le pattuglie in campo, presenti soprattutto in città ma anche in provincia. Da martedì riprenderanno anche i controlli contro le speculazioni sui prezzi della merce che in questo periodo va per la maggiore, come ad esempio le mascherine.

Piena attività anche per la polizia municipale di Prato che coprirà il territorio comunale con 3 pattuglie la mattina, cinque il pomeriggio, due in fascia serale e una in notturna. Numeri questi a cui vanno aggiunti sempre una pattuglia dell'ufficio Sinistri e un ufficiale di coordinamento.

