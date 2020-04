02.04.2020 h 11:03 commenti

Forzano un posto di controllo della guardia di finanza: presi dopo l'inseguimento a sirene spiegate

E' successo in via del Purgatorio mentre le pattuglie di "baschi verdi" stavano effettuando le verifiche nell'ambito del contrasto all'epidemia di coronavirus. Il conducente era senza patente e con l'auto priva di assicurazione

A bordo di una Golf hanno forzato un posto di controllo della guardia di finanza, ma sono stati inseguiti e presi.

E' successo ieri, 1 aprile, quando due pattuglie di "baschi verdi" in forza al Gruppo di Prato erano impegnate in via del Purgatorio a fermare le autovetture in transito nell'ambito dei controlli per l'emergenza coronavirus.

Quando i militari hanno imposto l'alt ad una Golf, ilconducente, anziché arrestarsi, ha lanciato il veicolo a forte velocità dandosi alla fuga. Entrambe le pattuglie si sono messe all'inseguimento, con sirene e lampeggianti, e poco dopo sono riuscite a bloccare l’autovettura ed a rendere inoffensivi i due occupanti, un uomo ed una donna di nazionalità cinese.

Il conducente risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita, ed il mezzo non coperto da assicurazione. I due, accompagnati - con le precauzioni del caso - nel Comando di via Ferrucci, sono stati sottoposti a foto-segnalamento ed è emersa l’irregolare presenza sul territorio dello Stato della donna.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. Per entrambi applicate le sanzioni amministrative previste dalle recenti disposizioni normative.

Intanto nella giornata di ieri sono state in totale 24 le persone sanzionate dalle forze dell'ordine per l'inosservanza del decreto che impone di uscire solo per comprovate necessità. Lo comunica la prefettura che dà conto di 417 persone e 380 esercizi contrallati nelle 24 ore. In totale dall'inizio dei controlli sono 175 le persone sanzionate che si aggiungono al 456 denunciati in base alla prima versione del decreto.