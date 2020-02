Hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri a Carmignano ma sono stati catturati a Quarrata dopo un inseguimento a tutta velocità. E' successo verso le 19.10 di ieri, 6 febbraio, e alla fine le manette sono scattate ai polsi di due pluripregiudicati: Emanuele Bogdan, nato a Roma 29 anni fa e residente ad Altopascio, e Samuel Duric, 26 anni, nato a Perugia e residente a Montecatini.

I due erano a bordo di Bmw 535 presa a noleggio ed erano stati segnalati come i possibili autori di un furto commesso a Vinci. Per questo i carabinieri di Carmignano avevano istituito il posto di blocco, poi forzato. All'inseguimento della Bmw si è messa anche una pattuglia del Nucleo Investigativo e sono stati proprio questi a bloccare l'auto. A bordo, oltre ai due arrestati, anche un terzo complice riuscito a fuggire con uno zaino, probabilmente contenente la refurtiva. Bogdan e Duric hanno iniziato una colluttazione con i militari proprio per favorire la fuga del complice. Le accuse nei loro confronti sono di resistenza e violenza aggravate a pubblico ufficiale. Secondo i carabinieri i due sono membri di una "batteria" specializzata nei furti in casa.