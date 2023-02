01.02.2023 h 16:14 commenti

Forzano l'alt della Municipale ma nella fuga si ribaltano con l'auto, ferito uno degli occupanti

E' successo nel pomeriggio al Macrolotto. La fuga terminata a Seano quando il conducente ha cercato di far salire la vettura sull'argine dell'Ombrone

E' finito con il ribaltamento dell'auto fuggitiva, e il ferimento di uno degli occupanti, l'inseguimento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi dopo che la vettura aveva forzato l'alt imposto da una pattuglia della polizia municipale. E' successo intorno alle 15 al Macrolotto quando l'auto, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato scappando in direzione sud lungo la tangenziale. Arrivata all'altezza di Seano, l'auto ha imboccato via Bocca di Stella, strada che corre lungo l'Ombrone. Sempre tallonata dalla Municipale, la vettura ha poi provato a salire sull'argine ma nella manovra si è ribaltata. A quel punto gli occupanti sono fuggiti a piedi lasciando uno di loro intrappolato e ferito nel mezzo. L'uomo, un nordafricano, è stato quindi soccorso da vigili del fuoco e 118 e portato in codice rosso in ospedale. Era comunque cosciente ed è ora piantonato dagli agenti della polizia municipale, che sta cercando di capire i motivi della fuga. Da un primo controllo la vettura fuggitiva sembra "pulita", anche in regola con l'assicurazione. Sul posto anche l'unità cinofila per cercare eventuale tracce di stupefacenti sull'auto.