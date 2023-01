30.01.2023 h 10:02 commenti

Forzano l'alt dei carabinieri: sull'auto oggetti da scasso e refurtiva

In quattro fuggono a piedi dopo aver abbandonato il mezzo. Se qualcuno riconosce i monili recuperati, può rivolgersi alla stazione di Iolo

Catenine in oro, bracciali e orecchini, probabile provento di furto, sono tati trovati dai carabinieri di Iolo su un'auto che aveva forzato un blocco, dandosi alla fuga. E' successo la scorsa settimana nella zona Ovest della città. A bordo dell'auto, una Ford nera, c'erano quattro persone, fuggite poi a piedi nei campi dopo aver abbandonato il mezzo. Uno dei passeggeri è stato riconosciuto dai carabinieri come un 26enne albanese con precedenti penali. Sono in corso accertamenti sulla Ford per risalire agli altri tre componenti del quartetto, sospettato di essere un banda specializzata in furti negli appartamenti.

Sulla vettura i militari hanno trovato diversi oggetti da scasso, fra cui una grossa mazza e guanti da lavoro, nonché alcuni preziosi – catenine in oro giallo ed argento, bracciali ed orecchini in argento - ritenuti refurtiva di furti. Proprio per questo i militari hanno diffuso la foto di alcuni dei monili recuperati. Se qualche lettore ne riconoscesse la paternità potrà rivolgersi direttamente alla Stazione carabinieri di Iolo di Prato in via Soffredi del Grazia 21.