25.01.2021

Forzano il posto di blocco dei carabinieri: arrestati e trovati con 26 grammi di cocaina nascosti nell'auto

I due non si sono fermati all'alt imposto in viale della Repubblica e sono fuggiti in autostrada. Dietro di loro un'auto civetta dei militari che sono riusciti a coglierli di sorpresa dopo la sosta in un'area di rifornimento ad Agliana

Due spacciatori maghrebini sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un inseguimento iniziato in viale della Repubblica, dove i due hanno forzato l'alt imposto da una pattuglia, e concluso in un'area di servizio di Agliana, grazie ad uno stratagemma messo in atto da una pattuglia in borghese di militari del Nucleo Investigativo.

In manette sono finiti un 40enne maghrebino residente a Prato e un suo connazionale di 30 anni, irregolare e senza fissa dimora. I carabinieri hanno trovato sulla loro auto un sacchetto con dentro 28 grammi di cocaina, nascosto nella cuffia del cambio.

I due stranieri, verso le 22.30 di sabato sera 23 gennaio, stavano transitando in viale della Repubblica a bordo di un'Alfa Romeo Giulia quando sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri della Stazione di Prato. Invece di fermarsi all'alt, i due sono scappati in direzione del casello di Prato Est, dove hanno imboccato l'autostrada. A questo punto l'auto di servizio ha desistito dall'inseguimento, lasciando il posto ad una auto civetta con a bordo i carabinieri in borghese. Questi hanno seguito a distanza l'auto dei fuggitivi sino al casello di Prato Ovest. A quel punto, i due maghrebini, pensando di aver seminato gli inseguitori, sono usciti dall'autostrada e si sono fermati al distributore Esso di Agliana. I carabinieri li hanno affiancati, come se dovessero fare rifornimento, e poi sono riusciti a sorprenderli, bloccandoli e arrestandoli. I due si trovano ora alla Dogaia.