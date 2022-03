07.03.2022 h 13:32 commenti

Forza posto di blocco della Municipale e per poco non investe un agente, denunciato

E' successo nel pomeriggio di sabato scorso tra via Allende e via delle Pleiadi. Al volante un quarantenne che è stato denunciato, insieme al padre, per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'auto è stata sequestrata

Non si è fermato all'alt della Muncipale e anzi, nella manovra messa in atto per fuggire, per poco non ha investito un agente. E' successo nel pomeriggio di sabato 5 marzo in via Allende. Alla guida dell'auto un quarantenne che è stato denunciato per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per guida senza patente. L'uomo è stato bloccato poco dopo la fuga dagli agenti della pattuglia che hanno chiesto aiuto al reparto Motociclisti. L'inseguimento si è concluso in via delle Pleiadi, all'altezza dell'Omnia Center dove erano presenti diversi veicoli e persone la cui incolumità è stata messa in pericoloso dalle manovre del quarantenne. Una volta fermato, l'uomo si è scagliato contro gli agenti e ha opposto una decisa resistenza ricevendo, nel giro di qualche minuto, l'aiuto del padre intervenuto sul posto. Anche quest'ultimo è stato poi denunciato. L'auto è stata sequestrata.



