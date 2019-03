23.03.2019 h 16:32 commenti

Forza nuova e le forze antifasciste in piazza: pomeriggio ad alta tensione ma niente scontri

Presidio del partito di Roberto Fiore in piazza del Mercato Nuovo, contropresidio in piazza Santa Maria delle Carceri dove all'appello della Prato antifascista hanno risposto in circa seimila. Forza Nuova: "L'italia agli italiani, l'inchiesta sull'apologia del fascismo non ci preoccupa". La risposta: "La piazza piena di colori e di bandiere è il segno dell'unità democratica". Da una parte "Bella ciao", dall'altra l'inno di Mameli

Appena una manciata di chilometri tra Mercato Nuovo e Santa Maria delle Carceri ma mai come oggi, sabato 23 marzo, le due piazze sono state lontane, lontanissime tra loro. In piazza del Mercato Nuovo il presidio organizzato da Forza nuova per chiedere, nel giorno del centenario della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, politiche più dure contro l'immigrazione, in piazza delle Carceri il raduno della Prato antifascista chiamata da 140 sigle politiche, sindacali e dell'associazionismo ad affermare lo spirito della città che ha combattuto contro il fascismo e ha resistito fino allo stremo. Prato è scesa in piazza a manifestare, divisa dall'ideologia, dalla lettura profondamente diversa della storia e dalla visione, altrettanto profondamente diversa, del futuro. Già stipata di persone alle 14.30 la piazza su cui si affaccia il Castello dell'Imperatore: in meno di un'ora ai primi 2.500 arrivati con bandiere e cartelli con slogan antifascisti si sono aggiunte altre 3.500 persone e forse di più.Diversa la situazione in piazza del Mercato Nuovo: alle 16 ancora il deserto con la folla ferma in piazza Stazione controllata a vista dalle forze dell'ordine. In tanti, solo una volta arrivati a Prato, hanno saputo che il questore ieri sera, all'ultimo minuto, ha cancellato il corteo autorizzato da un paio di settimane sostituendolo con un più rassicurante presidio. Niente sfilata insomma, ma uno spostamento in massa senza bandiere e senza slogan dalla stazione al Mercato Nuovo per l'appuntamento con il comizio del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore davanti al tempio buddista della comunità cinese. “Duecentocinquanta persone – ha detto, candidato sindaco alle amministrative di maggio – le polemiche di questi giorni hanno ridotto il numero dei partecipanti. Abbiamo accettato la decisione del questore di non fare il corteo ma solo un presidio ma, è chiaro, che avvertire tutti era impossibile e così l'organizzazione che prevedeva l'assembramento alla stazione non è saltata”.Come una partita a ping pong, piazza del Mercato nuovo e piazza delle Carceri hanno giocato la loro partita. E' stato l'inno dei partigiani “Bella ciao” ad aprire il contropresidio che ha dedicato un minuto di silenzio alle vittime del fascismo. Poi megafoni e microfoni sono passati di mano in mano per raccontare gli anni della Resistenza, il sacrificio dei martiri di Figline, la deportazione, le bombe. Il racconto della guerra.I primi ad arrivare in piazza del Mercato Nuovo sono stati invece i giornalisti, impegnati a documentare la giornata del fascismo che si scontra con l'antifascismo. Una presenza non gradita. “Ebreo”, è stato l'urlo della folla a cui Lerner ha risposto con un deciso “Certo che sono ebreo”.A ruota l'ingresso del corteo di Forza Nuova guidato dasulle note dell'inno di Mameli. “Siamo qui per protestare contro l'immigrazione – il suo commento – non sono preoccupato per l'inchiesta della procura: agli italiani non interessa l'apologia del fascismo ma interessa un senegalese pedofilo messo alla guida di un autobus pieno di ragazzi”. Il suo comizio, in piedi su una panchina, accanto a Massimo Nigro. Slogan scandito a più riprese dai partecipanti: “L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei”. "Volevamo sotto manifestare contro le attuali politiche sull'immigrazione e dove farlo se non a Prato che è il simbolo di una immigrazione fuori controllo". Fiore si è congedato con un "Viva Prato, viva l'Italia" dopo aver brevemente illustrato i punti principali della proposta politica di Forza Nuova.Qualche tafferuglio all'uscita del presidio da piazza del Mercato Nuovo tra alcuni dei partecipanti e persone che hanno protestato contro Forza Nuova. Le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza del partito di Fiore hanno soffocato sul nascere i disordini che si sono però ripetuti nei giardini della stazione centrale. Un uomo che se l'è presa con Forza Nuova è stato portato via dalla polizia. Poi qualche tensione tra le stesse fporze dell'ordine e i manifestanti di Forza nuova. E' volata qualche manganellata ma non si registrano feriti e nel giro di poco la situazione è tornata alla normalità.“Ringrazio la città per quello che sta sopportando – le parole del sindaco– siamo tutti colpiti dallo schiaffo che la manifestazione dell'altra piazza rappresenta, la risposta che però è arrivata è chiara, e la risposta di una città unita contro il fascismo”. Grande la commozione di, partigiano combattente: “Non credevo dopo 70 anni che ci fossero ancora persone ignoranti che non hanno capito cosa sono il fascismo e il nazismo”. In piazza delle Carceri anche la presidente dell'Anpi: “Volevamo mostrare i colori e la bellezza della democrazia e rimarcare che tutto quello che è fuori dalla Costituzione è fuori legge”. L'onorevoleha detto che oggi è il giorno dell'antifascismo ma i prossimi saranno quelli in cui si dovrà tornare sulla “responsabilità di chi ha consentito la manifestazione di Forza Nuova”: “Prato ha vissuto tutto questo come un oltraggio, come una violenza – ha detto – la piazza è il segno dell'unità democratica che rifiuta il fascismo”. Il presidente della Provinciaha parlato di “piazza formata da gente perbene che non ci sta a festeggiare i cento anni del momento più buio della nostra storia”.Centinaia le forze dell'ordine messe in campo per controllare e contenere le due manifestazioni. Il prefetto Rosalba Scialla non è in città oggi, il questore Alessio Cesareo ha fatto una parziale retromarcia nella tarda serata di ieri declassando il corteo in presidio. Contro di loro una raccolta di firme online per chiedere le dimissioni. Entrambi hanno difeso a spada tratta la decisione di consentire che l'evento di Forza Nuova si facesse nonostante gli appelli e le richieste di revoca arrivate da ogni parte, perfino dalla Chiesa.La giornata, poer fortuna, va in archivio senza particolari problemi di ordine pubblico. Merito sicuramente di tutti i partecipanti che hanno raccolto gli inviti arrivati da più parti a non creare ulteriori tensioni.