Forza Nuova apre la corsa delle amministrative 2019, Massimo Nigro è il candidato sindaco

Imprenditore nel settore dei trasporti, 52 anni, la passione per la politica e per il volontariato: il partito di destra punta su questa figura per il suo esordio alle elezioni amministrative. "Per la prima volta, a 21 anni dalla sua nascita, Forza Nuova decide che è arrivato il momento di esprimere un candidato per la guida del Comune di Prato"

Massimo Nigro, 52 anni, imprenditore con la passione per la politica e per il volontariato, è il primo candidato sindaco a Prato per le amministrative del 2019. L'annuncio arriva da Forza Nuova che, mettendo in corsa Nigro, per la prima volta nella sua storia locale si propone per la guida del Comune. “Purtroppo – si legge in un comunicato – le promesse fatte alla vigilia delle elezioni da tutti i partiti politici si sono concretizzate in un bluff. Tutto è peggiorato a discapito dei pratesi che spesso non si riconoscono nella loro città. Le varie amministrazioni che si sono susseguite hanno sempre concentrato attenzione, con enorme spreco di energia e tempo, su progetti che si sono rivelati solo dannosi e poco producenti, tralasciando la tradizione e lo sviluppo di cui la città necessitava. Forza Nuova non intende fare proclami pubblicitari ma con testa alta e schiena dritta è pronta ad arricciarsi le maniche per risolvere i problemi. Forza Nuova è un partito che non scende a compromessi, fermo e rigido sulle proprie idee e sui propri programmi”.

Nigro, proprietario di una casa di spedizioni internazionali, è cresciuto in ambienti politici di destra e si è avvicinato a Forza Nuova dopo le delusioni di “inciuci, compromessi e nazareni vari”. “Tutti i cittadini che hanno competenze e vogliono metterle a disposizione della comunità pratese, saranno ben accetti – conclude il partito aprendosi alla partecipazione – non dovranno essere necessariamente dei forzanovisti ma condividere i valori nazionali e sociali”.



