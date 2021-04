19.04.2021 h 14:30 commenti

Forza l'alt della polizia e scappa: preso dopo un inseguimento durato fino a Quarrata

Alla guida della vettura un ventenne che era con un altro uomo riuscito a scappare a piedi nei campi. E' stato denunciato con il sequestro del mezzo

Non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia delle Volanti e si è reso protagonista di una fuga durata qualche chilometro, sempre tallonato dalla vettura della polizia. Protagonista dell'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 17 aprile, un 20enne di origine marocchina con la cittadinanza italiana. Insieme al giovane, sull'auto intercettata in via delle Caserane dalla polizia, c'era un'altra persona che è riuscita a dileguarsi fuggendo nei campi quando la vettura è stata bloccata all'altezza di Quarrata. Il conducente non ha spiegato il motivo della fuga. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre l'auto su cui si trovava è stata posta sotto sequestro.

Edizioni locali collegate: Prato

