Forza l'alt della polizia e fugge prima di schiantarsi contro le auto in sosta

Gli agenti delle Volanti hanno inseguito e poi catturato un 30enne che intorno a mezzogiorno di ieri ha seminato il caos tra via Nenni e Porta Pistoiese

Ha percorso, a velocità elevata, anche strade in contromano, prima di andare a sbattere contro alcune vetture parcheggiate in zona Porta Pistoiese. Protagonista, verso le 12 di ieri 9 febbraio, un cinese 30enne che aveva ignorato l'alt imposto da una pattuglia della polizia in via Nenni. Il giovane straniero, con vari precedenti penali alle spalle, ha prima finto di accostare, per poi ripartire a tutta velocità. I poliziotti delle Volanti si sono messi all'inseguimento dell'auto fino a che questa non è andata a sbattere. Anche a quel punto il 30enne ha cercato di scappare a piedi, ma è stato catturato dopo pochi metri. Portato in Questura è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per numerose violazioni al Codice della strada.