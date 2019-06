21.06.2019 h 08:34 commenti

Forza Italia verso il congresso, l'onorevole Mazzetti: "Il partito c'è ed è pronto a ripartire"

Documento unitario di alcuni parlamentari di Forza Italia a sostegno della scelta di Berlusconi di affidare a Toti e Carfagna l'organizzazione del partito: "Così si riporta il nostro movimento politico al centro del dibattito nazionale dandogli una nuova prospettiva"

C'è anche il nome del parlamentare pratese Erica Mazzetti nell'elenco dei forzisti che hanno espresso soddisfazione per la decisione del presidente Silvio Berlusconi di affidare al presidente della Regione Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti, e all'onorevole Mara Carfagna (affiancata da Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini) l'organizzazione del partito in vista del congresso. “La scelta riporta il partito al centro del dibattito nazionale dandogli una nuova prospettiva – si legge in un comunicato a firma, oltre che di Mazzetti, anche del vicecapogruppo alla Camera Mugnai, dei senatori Mallegni, Berardi e Masini, e degli onorevoli D'Ettore, Carrara, Bergamini e Ripani – con l'imminente congresso nazionale si avvia un percorso di confronto ed analisi interna che non potrà che fare bene alla vita del nostro movimento politico. Ancora una volta il presidente Berlusconi ha saputo trovare la soluzione migliore per portare avanti un progetto che con orgoglio tutti noi stiamo difendendo da 25 anni. Esprimiamo soddisfazione per aver dimostrato ancora una volta che Forza Italia non molla, anzi rilancia! Ripartiamo più forti che mai, pieni di nuove idee per accogliere le sfide di Governo che il Paese ci vorrà concedere”.



Prato

