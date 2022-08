22.08.2022 h 08:08 commenti

Il centrodestra punta su Erica Mazzetti: è della forzista il collegio uninominale della Camera

Il nome è stato ufficializzato insieme a quello dell'ex assessore Rita Pieri, numero due del listino proporzionale per il Senato, alle spalle del coordinatore regionale Massimo Mallegni

Erica Mazzetti, deputato uscente di Forza Italia, sarà in corsa anche per le Politiche del 25 settembre. Ieri, domenica 21 agosto, poco prima dello scoccare della mezzanotte, la sua candidatura è stata ufficializzata dal partito di Berlusconi che ha scelto per la sua fedelissima il collegio uninominale della Camera (Prato Pistoia Mugello). Una conferma importante che era nell'aria già da giorni ma, si sa, nei giochi della politica, tutto diventa possibile. Molto presente sul territorio durante la sua prima legislatura di parlamentare, Erica Mazzetti ha lavorato soprattutto sui temi che stanno più a cuore alle categorie economiche in virtù del suo ruolo di membro della Commissione Ambiente, territori e lavori pubblici della Camera. Tra gli altri nomi pratesi di spicco schierati da Forza Italia figura Rita Pieri, ex assessore all'Istruzione pubblica del Comune di Prato ai tempi della Giunta Cenni (2004-2009): per lei il secondo posto nel listino proporzionale per il Senato, alle spalle del coordinatore regionale, Massimo Mallegni. Nessun pratese, invece, nel listino plurinominale della Camera dove capolista è la viareggina Deborah Bergamini, sottosegretario nel Governo Draghi.







