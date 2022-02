15.02.2022 h 11:51 commenti

Forza il posto di blocco della Municipale e scappa: il conducente non aveva la patente

Il furgone bloccato dopo un inseguimento di qualche chilometro: scatta la maximulta e il fermo del veicolo per tre mesi. Un altro autocarro sanzionato per trasportare un carico superiore del 50% al consentito

Ha forzato il posto di blocco della polizia municipale al Macrolotto Uno ed è scappato, ma dopo una fuga durata qualche chilometro è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. E' successo sabato 12 febbraio. Al volante del mezzo c'era un uomo di quarant'anni residente a Vaiano, che è risultato essere senza patente di guida. Per lui sono quindi scattate le relative sanzioni: un verbale di 5.100 euro il fermo del mezzo per tre mesi. E' stata poi inoltrata un'informativa al prefetto per la forzatura del posto di blocco.

Sempre sabato, la stessa pattuglia della Municipale aveva intimato l'alt ad un altro furgone in via Paronese. Il veicolo aveva attirato l'attenzione degli agenti, in quanto circolava con un carico visibilmente oltre il limite consentito. Fermato, l'autocarro è stato portato sulla pesa pubblica dove è risultato avere una massa complessiva a pieno carico di 5.500 Kg, quindi ben oltre il 50% del limite massimo consentito. Al conducente del veicolo è stata quindi comminata una multa di 400 euro, la decurtazione di 4 punti dalla patente ed il fermo del mezzo fino a ripristino delle condizioni di sicurezza del veicolo.