17.08.2022 h 07:00 commenti

Forti temporali in arrivo, codice giallo a partire dalla mezzanotte

Previste anche possibili grandinate e raffiche di vento. L'allerta resterà in vigore fino alle 24 del 18 agosto. Maltempo in tutta la regione

La Sala operativa della Regione ha emesso un’allerta maltempo con codice giallo per piogge e temporali forti a partire dalla mezzanotte del 17 agosto e valida per le 24 ore successive.

Una perturbazione, infatti, transiterà sulla Toscana provocando situazioni di instabilità anche su tutto il territorio pratese. Previsto anche vento forte e possibili grandinate. La protezione civile seguirà l'evolversi delle condizioni meteo e sarà pronta ad intervenire in caso di necessità.