Forti raffiche di vento: decine di interventi dei vigili del fuoco. Altre 24 ore di allerta meteo

Tantissime le richieste arrivate al comando provinciale di via Paronese, ma anche alla polizia municipale. Alberi caduti, rami e cornicioni pericolanti, coperture portate via dalla furia del vento. Al lavoro anche squadre di volontari

Era stato annunciato con un'allerta meteo codice giallo ieri, giovedì 19 novembre, e puntualmente è arrivato. Dalla scorsa notte il vento sta soffiando su tutta la città e le forti raffiche hanno già provocato un lunghissimo elenco di danni. In poche ore i vigili del fuoco hanno ricevuto più di ottanta richieste di intervento per la caduta di alberi, rami, cornicioni e comignoli pericolanti, per tegole, antenne e coperture in lamiera, cartelli stradali che sono letteralmente stati spazzati via del vento che, a tratti, è stato particolarmente violento.Attorno alle 13, un cartello stradale è caduto sulla Tangenziale all'altezza della multisala al Parco Prato. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere la rimozione dell'insegna.Un grosso albero è caduto in via Galcianese, a ridosso del cantiere aperto per la costruzione della palestra a servizio dell'istituto Rodari, e un altro in via Clementi a San Paolo. Per fortuna non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono anche intervenuti in via Tacca per mettere in sicurezza alcuni pannelli che rivestono la facciata di un edificio, staccati dalla forza del vento. In questo caso è stato necessario chiudere la strada per consentire all'autoscala di posizionarsi e portare a conclusione la rimozione delle parti pericolanti.In supporto alle squadre del comando provinciale di via Paronese che da ore stanno ininterrottamente lavorando un po' ovunque sul territorio, sono arrivati i colleghi di Firenze e di Bologna. Al lavoro anche diverse pattuglie della polizia municipale, numerose squadre di volontari e operai specializzati.La sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l'allerta meteo codice giallo per il vento a tutta la giornata di domani, sabato 21 novembre.